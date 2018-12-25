Подводные испытания беспилотного аппарата "Посейдон" начались в России

Фото: ТАСС/Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ

В России начались подводные испытания стратегического беспилотного аппарата "Посейдон", который способен нести ядерные боезаряды. О его разработке в послании Федеральному собранию ранее рассказал Владимир Путин, сообщает ТАСС.

В оборонно-промышленном комплексе рассказали, что отработка ядерной энергетической установки аппарата ведется в морской акватории, защищенной от средств разведки вероятного противника. Уточняется, что реактор установлен в корпус действующего аппарата, при этом тесты пока проводятся в рамках опытно-конструкторских работ, а не полноценных ходовых испытаний.

Работы по аппарату включены в госпрограмму вооружения на 2018-2027 годы. "Посейдон" должны передать Военно-морскому флоту РФ до конца действия этой программы.

Уникальные возможности "Посейдона" позволят ВМФ России успешно бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника в любых направлениях и поражать объекты береговой инфраструктуры.

По данным западных СМИ, российская армия занимает второе место в рейтинге сильнейших Вооруженных сил в мире. Эксперты учли свыше 50 показателей. Они обратили внимание на разнообразие вооружений, мобилизационный потенциал, природные ресурсы и другие факторы. В лидеры вышли ядерные державы и страны-участницы НАТО.

Рейтинг возглавили США, где численность военнослужащих достигает порядка двух миллионов человек. Американская армия насчитывает шесть тысяч танков и свыше 13 тысяч самолетов. При этом оборонный бюджет равен 647 миллиардов долларов.

Для сравнения численность российской армии превышает 3,5 миллиона человек. ВС страны насчитывают почти четыре тысячи самолетов, более 20 тысяч танков и 352 корабля. А расходы на оборону достигают 47 миллиардов долларов.