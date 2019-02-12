СМИ назвали "истинную цель" российских "Посейдонов"

Фото: Минобороны РФ

Настоящая цель стратегического беспилотного аппарата "Посейдон" заключается в развале НАТО, пишет портал News.ru со ссылкой на публикацию ведущего американского новостного издания Business Insider.

Издание подчеркивает, что ядерное оружие в большинстве случаев способно уничтожить один город, но новейшее российское оружие может "прекратить существование целого континента". Специалисты также уверены, что Россия может запустить эти аппараты даже в случае полного уничтожения, поэтому власти США не захотят подвергать "свои прибрежные воды многолетней радиации от подводных торпед, которые им нечем отразить".

Ранее сообщалось, что в России ведутся подводные испытания аппарата "Посейдон", который способен нести ядерные боезаряды. О его разработке в послании Федеральному собранию ранее рассказал Владимир Путин. Реактор установлен в корпус действующего аппарата, при этом тесты пока проводятся в рамках опытно-конструкторских работ, а не полноценных ходовых испытаний.

Уникальные возможности "Посейдона" позволят ВМФ России успешно бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника в любых направлениях и поражать объекты береговой инфраструктуры.

По данным западных СМИ, российская армия занимает второе место в рейтинге сильнейших Вооруженных сил в мире. Эксперты учли свыше 50 показателей. Они обратили внимание на разнообразие вооружений, мобилизационный потенциал, природные ресурсы и другие факторы. В лидеры вышли ядерные державы и страны-участницы НАТО.

"Посейдон" сможет перемещаться на максимальной скорости в воздушной каверне (вокруг него образуется полость с водяным паром). Это позволит снизить сопротивление среды. БПЛА сможет непрерывно маневрировать по курсу и глубине на пути к цели. У современных атомных подводных лодок максимальная скорость составляет около 60 километров в час, у торпед – 90.