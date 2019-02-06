Испытания реактора "Посейдона" подтвердили его дальность и скорость

Фото: Минобороны РФ

Подводные испытания беспилотного подводного аппарата "Посейдон" подтвердили ранее заявленные характеристики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

"В ходе испытаний в морской акватории ядерной энергоустановки необитаемого аппарата были полностью подтверждены заявленные характеристики неограниченной дальности его применения и скорости хода более 200 километров в час", – сказал источник.

В конце декабря Владимир Путин заявил, что в России стартовали подводные испытания стратегического беспилотного аппарата "Посейдон", который способен нести ядерные боезаряды.

"Посейдон" сможет перемещаться на максимальной скорости в воздушной каверне (вокруг него образуется полость с водяным паром). Это позволит снизить сопротивление среды. БПЛА сможет непрерывно маневрировать по курсу и глубине на пути к цели. У современных атомных подводных лодок максимальная скорость составляет около 60 километров в час, у торпед – 90.

"Неуязвимость оружия происходит за счет большой глубины погружения, высокой скорости и непрогнозируемого маршрута", – поделился ведущий аналитик группы советников начальника Генштаба ВС РФ Игорь Касатонов. По его словам, уникальные возможности "Посейдона" позволят ВМФ России успешно бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника в любых направлениях и поражать объекты береговой инфраструктуры.