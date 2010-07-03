Первый носитель "Посейдонов" спустили на воду

Фото: Минобороны РФ

Атомную подводную лодку "Белгород", которая станет первым экспериментальным носителем беспилотной системы "Посейдон", спустили на воду на "Севмаше", передает РИА Новости.

Снимать объект на фото и видео запретили из-за особой секретности проекта. В ближайшие два года подлодка и беспилотники "Посейдон" пройдут совместные испытания.

"На рубеже 2020-2021 годов вся система планируется к принятию на вооружение ВМФ", – отметил информированный источник.

Впервые о разработке беспилотников, которые могут двигаться на большой глубине и с высокой скоростью, рассказал Владимир Путин.

Глава государства уточнил, что беспилотники способны нести обычные и ядерные боеприпасы, а также поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

Иностранные эксперты считают, что новейшие российские торпеды способны прекратить существование целого континента. По их мнению, подводный беспилотник может создать радиоактивное цунами, из-за чего тысячи миль моря и побережья станут необитаемыми на десятилетия. Однако в министерстве обороны России заявили, торпеды "Посейдон" будут использовать только в случае применения ядерного оружия против России.