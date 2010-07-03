Россия получит сирийский порт Тартус в аренду на 49 лет

Москва получит морской порт Тартус в аренду на 49 лет для экономического использования, передает ТАСС.
Заявление об этом сделал в субботу вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам встречи с президентом Сирии Башаром Асадом.
Соглашение о размещении в Тартусе пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ Москва и Дамаск подписали еще в 2017 году. Документом предусматривается, что одновременно в порту Тартус могут находиться 11 российских военных кораблей, включая атомные.
До настоящего времени велись переговоры относительно использования порта. По словам Борисова, в течение недели контракт будет подписан, и на 49 лет порт Тартус перейдет в эксплуатацию российского бизнеса.
Вице-премьер подчеркнул, что это серьезно повлияет на товарооборот между РФ и Сирией, а также пойдет на пользу сирийской экономике.
Сообщается, что решение о передаче порта в аренду России было принято на заседании межправительственной комиссии.
Летом 2015 года Москва и Дамаск подписали соглашение о бессрочном размещении авиагруппы вооруженных сил РФ на территории Сирии.
Российская авиационная группа размещена на территории САР и дислоцирована на аэродроме Хмеймим, который также предоставляется в пользование России на безвозмездной основе.
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