Россия получит сирийский порт Тартус в аренду на 49 лет

Фото: ТАСС/Анастасия Романова

Москва получит морской порт Тартус в аренду на 49 лет для экономического использования, передает ТАСС.

Заявление об этом сделал в субботу вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам встречи с президентом Сирии Башаром Асадом.

Соглашение о размещении в Тартусе пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ Москва и Дамаск подписали еще в 2017 году. Документом предусматривается, что одновременно в порту Тартус могут находиться 11 российских военных кораблей, включая атомные.

До настоящего времени велись переговоры относительно использования порта. По словам Борисова, в течение недели контракт будет подписан, и на 49 лет порт Тартус перейдет в эксплуатацию российского бизнеса.

Вице-премьер подчеркнул, что это серьезно повлияет на товарооборот между РФ и Сирией, а также пойдет на пользу сирийской экономике.

Сообщается, что решение о передаче порта в аренду России было принято на заседании межправительственной комиссии.

Летом 2015 года Москва и Дамаск подписали соглашение о бессрочном размещении авиагруппы вооруженных сил РФ на территории Сирии.

Российская авиационная группа размещена на территории САР и дислоцирована на аэродроме Хмеймим, который также предоставляется в пользование России на безвозмездной основе.