Облик российского атомного ракетоносца изменят ради скорости

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Первый стратегический атомный ракетоносец "Князь Владимир" проекта 955А "Борей-А" изменил внешний вид. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны.

От субмарин проекта 955 "Борей" корабль отличается переделанной надстройкой. Как утверждает издание, обводы носовой конечности "стали более обтекаемыми". А главным изменением названо исчезновение "горба" ракетной пусковой платформы.

Новшества должны улучшить ходовые качества "Князя Владимира" и сделать его еще более бесшумным при перемещении под водой.

Отмечается, что вторая субмарина проекта 955А "Борей-А" – "Князь Олег" также получит уникальный дизайн. Окончательный облик кораблей утвердят после сравнительных испытаний.

