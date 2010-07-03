В России создадут атомную подлодку пятого поколения

В России начались опытно-конструкторские работы по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения. К ним приступило петербургское морское бюро машиностроения "Малахит". Об этом сообщили ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.
Как уточнил собеседник агентства, в конце прошлого года специалисты бюро "Малахит" завершили научно-исследовательскую работу по определению облика будущей атомной субмарины. По словам представителя оборонно-промышленном комплекса, "результаты работы были одобрены военным ведомством". "После "Малахит" приступил к следующему этапу создания подлодки – ОКР под шифром "Лайка", – добавил собеседник агентства.
Технические характеристики подлодки не раскрываются, хотя источник отметил, что "одним из видов ее ударного оружия будут гиперзвуковые ракеты "Циркон". Он пояснил, что субмарина будет иметь "модульную конструкцию и единую интегрированную систему боевого управления с искусственным интеллектом".
Ранее в годовом отчете "Малахита" было сказано, что разработка многоцелевой атомной подлодки нового поколения должны стартовать в 2019 году – в соответствии с проектом госпрограммы вооружения на период 2018–2027 годов.
В марте Минобороны РФ показало испытания подводного ракетоносца типа "Борей". Видео было опубликовано в День моряка-подводника ВМФ. По словам главкома ВМФ адмирала Владимира Королева, сейчас развернуто серийное строительство неатомных подводных лодок проектов 636.3 и 677, а также атомных подводных лодок проектов "Борей" и "Ясень".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.