В России создадут атомную подлодку пятого поколения

В России начались опытно-конструкторские работы по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения. К ним приступило петербургское морское бюро машиностроения "Малахит". Об этом сообщили ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

Как уточнил собеседник агентства, в конце прошлого года специалисты бюро "Малахит" завершили научно-исследовательскую работу по определению облика будущей атомной субмарины. По словам представителя оборонно-промышленном комплекса, "результаты работы были одобрены военным ведомством". "После "Малахит" приступил к следующему этапу создания подлодки – ОКР под шифром "Лайка", – добавил собеседник агентства.

Технические характеристики подлодки не раскрываются, хотя источник отметил, что "одним из видов ее ударного оружия будут гиперзвуковые ракеты "Циркон". Он пояснил, что субмарина будет иметь "модульную конструкцию и единую интегрированную систему боевого управления с искусственным интеллектом".

Ранее в годовом отчете "Малахита" было сказано, что разработка многоцелевой атомной подлодки нового поколения должны стартовать в 2019 году – в соответствии с проектом госпрограммы вооружения на период 2018–2027 годов.

В марте Минобороны РФ показало испытания подводного ракетоносца типа "Борей". Видео было опубликовано в День моряка-подводника ВМФ. По словам главкома ВМФ адмирала Владимира Королева, сейчас развернуто серийное строительство неатомных подводных лодок проектов 636.3 и 677, а также атомных подводных лодок проектов "Борей" и "Ясень".