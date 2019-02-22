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22 февраля, 21:22

Путин сообщил об отсутствии аналогов современных российских вооружений в мире

власть безопасность

22 февраля, 21:22

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин сообщил, что аналогов современных российских вооружений в мире еще долго не появится. Об этом он заявил, выступая в Кремле перед началом праздничного концерта в честь Дня защитника Отечества.

"Первоочередное внимание мы уделяем оснащению войск новейшим оружием, современными средствами управления и связи. Наши перспективные образцы вооружений не имеют аналогов в мире, во всяком случае, пока не имеют и, я думаю, что еще долго не будут иметь", – цитирует слова президента РИА Новости.

Путин отметил, что это стало результатом системных, целенаправленных мер государства, огромной, напряженной работы ученых, конструкторов, оборонной промышленности. По словам президента, эти достижения лежат в основе успешного развития армии и флота на несколько десятилетий вперед.

Осенью 2018 года Владимир Путин поручил начать разработку новых видов вооружений. Президент РФ уточнил, что в российские войска должны поступить новейшие образцы оружия, которые превосходят зарубежные аналоги, в частности ракетный комплекс "Сармат", истребитель Су-57, ЗРК С-500, танк "Армата" и подводная лодка проекта 677.

По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, что в 2018 году российская армия вышла на первое место по оснащенности современным оружием, которого нет ни у одной другой страны мира. По словам министра, за год российские военные получили более 1,5 тысячи образцов вооружения и свыше 80 тысяч единиц техники.

По данным западных СМИ, российская армия занимает второе место в рейтинге сильнейших Вооруженных сил в мире. Эксперты учли свыше 50 показателей. Они обратили внимание на разнообразие вооружений, мобилизационный потенциал, природные ресурсы и другие факторы. В лидеры вышли ядерные державы и страны-участницы НАТО.

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