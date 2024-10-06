Более 40 человек погибли за сутки в секторе Газа в результате ударов Израиля

Фото: AP Photo/Abdel Kareem Hana

От ударов Израиля по сектору Газа за последние сутки погибли 45 человек, пострадавшими числятся 256 мирных жителей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав анклава.

При этом за все время жертвами израильской агрессии стали 41 870 жителей сектора Газа, пострадали более 97,1 тысячи человек.

Минувшей ночью еврейское государство атаковало школу и мечеть в секторе Газа. Армия Израиля ставила задачу ударить по командным пунктам. Однако, как утверждают СМИ, в школе и мечети находились перемещенные лица.

При этом в ЦАХАЛ заявили, что погибшие в мечети планировали и исполняли террористические атаки, целью которых становился Израиль.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре прошлого года, когда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".

Конфликт получил новый виток развития в сентябре этого года, когда израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана.

