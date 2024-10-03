Армия Израиля сообщила о ликвидации главы правительства ХАМАС в Газе

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Глава правительства ХАМАС Раухи Муштаха был уничтожен три месяца назад в результате удара Израиля по сектору Газа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.

Еврейское государство атаковало укрепленный оборудованный подземный комплекс на севере анклава.

"В секторе Газа были ликвидированы следующие террористы: Раухи Муштаха – глава правительства ХАМАС в секторе Газа, Самех ас-Сирадж – занимавший пост главы безопасности в политическом бюро ХАМАС и комитете труда ХАМАС и Сами Ауда – командующий аппаратом общей безопасности ХАМАС", – доложила пресс-служба армии.

В ЦАХАЛ рассказали, что Муштаха имел прямое влияние на принятие решений.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре 2023 года, когда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская армия обороны начала операцию "Железные мечи".

Конфликт получил новый виток развития в сентябре 2024 года, когда израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам "Хезболлы".

30 сентября палестинское движение ХАМАС объявило о гибели одного из своих лидеров в Ливане, члена руководства движения за рубежом Шарифа Абу аль-Амина.

