Движение "Хезболла" подтвердило гибель своего лидера Насруллы

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Ливанское шиитское движение "Хезболла" подтвердило гибель своего генерального секретаря Хасана Насруллы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы движения.

"Сейид Хасан Насрулла присоединился к мученикам, которых он возглавлял более тридцати лет", – сообщили представители "Хезболлы".

О его ликвидации в результате удара Израиля по Бейруту ранее сообщила израильская армия (ЦАХАЛ). По данным военнослужащих еврейского государства, атака также привела к гибели командующего южным фронтом движения Али Карки и ряда других командиров. Это произошло 27 сентября, уточнили в ЦАХАЛ.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре 2023 года, когда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".

Конфликт получил новый виток развития в сентябре 2024 года, когда израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам "Хезболлы".

Спустя время израильская армия объявила о начале новой волны масштабных ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане. По информации Минобороны Израиля, движение получило "ряд серьезных ударов" в результате атак ЦАХАЛ.

Израильский Генштаб также сообщил о подготовке к наземной операции на юге Ливана. Там добавили, что "Хезболла" ответит за обстрелы еврейского государства.