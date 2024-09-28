ЦАХАЛ: ВВС Израиля ликвидировали полевого командира движения ХАМАС на юге Сирии

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Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по югу Сирии. В результате этой атаки был ликвидирован полевой командир палестинского радикального движения ХАМАС, сообщила пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ).

"Ночью после получения разведданных израильские ВВС нанесли удар и уничтожили главу террористической сети ХАМАС на юге Сирии Ахмеда Мухаммеда Фахда", – заявили представители военнослужащих.

Кроме того, ранее израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. Позже ЦАХАЛ заявила о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам ливанского шиитского движения "Хезболла".

Спустя время израильская армия объявила о начале новой волны масштабных ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане. Израильский Генштаб также сообщил о подготовке к наземной операции на юге Ливана. По информации Минобороны Израиля, движение получило "ряд серьезных ударов" в результате атак ЦАХАЛ.