Глава МО Израиля заявил, что "Хезболла" получило "ряд серьезных ударов"

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Ливанское шиитское движение "Хезболла" получило "ряд серьезных ударов", но армия Израиля подготовила еще больше атак, заявил глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант.

В ходе встречи с военными после учений, в рамках которых были отработаны наземные боевые действия на территории Ливана, глава оборонного ведомства подчеркнул, что "Хезболла" уже "не то, что было неделю назад". По его словам, на это повлияли удары, нанесенные Израилем по командованию, бойцам и средствам борьбы движения.

"Я доверяю Армии обороны Израиля и всему, что она делает, и у нас есть еще больше готовых ударов", – цитирует Галанта ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильского Минобороны.

Глава ведомства также заявил, что военнослужащие страны "знают, что делать и как действовать".

Военные Израиля обстреляли столицу Ливана Бейрут утром 24 сентября. За сутки до этого ЦАХАЛ атаковал поселения на юге и востоке государства.

Позже представители армии Израиля объявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военной инфраструктуре "Хезболлы". Израиль также обстрелял ливанские объекты в Бейруте.

В ответ на это представители движения "Хезболла" выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Позже ливанская сторона заявила, что она нанесла удар ракетами по базе ВВС Израиля Рамат-Давид и аэропорту Мегиддо на севере еврейского государства. Движение объяснило, что атаки были совершены в защиту Ливана и его народа.

По последним данным, число погибших в результате обстрелов Израиля увеличилось до 558 человек, еще 1 835 человек получили ранения. При этом среди жертв оказались 50 детей и 94 женщины. Кроме того, в Ливане погибли два сотрудника Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

На этом фоне посол России в Бейруте Александр Рудаков предупредил о крайне высоком риске начала полномасштабной войны между "Хезболлой" и Израилем.