Армия Израиля заявила, что нанесла точечный удар по Бейруту

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Израильские военные нанесли точечный удар по ливанской столице. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

В сообщении пресс-службы сказано, что другие детали об атаке по Бейруту будут предоставлены Армией обороны Израиля позже. При этом несколько часов назад ЦАХАЛ объявила о нанесении новой серии ударов по объектам шиитского движения "Хезболла" в Ливане в рамках ослабления потенциала "Хезболлы" и уничтожения террористической инфраструктуры.

Утром 23 сентября израильская сторона атаковала поселения на юге и востоке Ливана. Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военной инфраструктуре "Хезболлы". Израиль также обстрелял ливанские объекты в Бейруте.

В ответ на это представители движения "Хезболла" выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Позже ливанская сторона заявила, что она нанесла удар ракетами по базе ВВС Израиля Рамат-Давид и аэропорту Мегиддо на севере еврейского государства. Движение объяснило, что атаки были совершены в защиту Ливана и его народа.

По последним данным, число погибших в результате обстрелов Израиля увеличилось до 558 человек, еще 1 835 человек получили ранения. При этом среди жертв – 50 детей и 94 женщины. Погибли также 4 сотрудника скорой помощи.

В связи с этим посол РФ в Бейруте Александр Рудаков заявил о крайне высоком риске начала полномасштабной войны между "Хезболлой" и Израилем. По его словам, если война начнется, то она может перерасти в региональный конфликт.

