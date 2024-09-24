МИД РФ призвал к незамедлительному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке

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Россия призывает к незамедлительному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, чей комментарий опубликовала пресс-служба ведомства.

"Необходимо срочно остановить раскручивание спирали насилия, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля", – сказала Захарова.

По ее словам, Россия решительно осуждает совершаемые Израилем масштабные военные нападения в отношении Ливана.

"Особо хотели бы подчеркнуть нашу принципиальную позицию о категорической недопустимости неизбирательных атак, жертвами которых становятся гражданские лица", – заявила дипломат.

Захарова подчеркнула, что нужно сделать все возможное, чтобы ситуация на Ближнем Востоке не переросла в полномасштабный вооруженный конфликт.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что урегулирование на Ближнем Востоке в настоящий момент монополизировано одной страной и ее действия не приносят успехов в регион.

По его словам, каких-то перспектив в настоящий момент обозначить не представляется возможным, что делает ситуацию еще более потенциально опасной.

Утром 23 сентября израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. Спустя время Армия обороны Израиля заявила о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам "Хезболлы".

По последним данным, количество погибших в результате авиаударов Израиля по Ливану выросло до 492 человек, еще 1 645 человек получили ранения.

Израиль также атаковал ливанские объекты в Бейруте. В ответ на это представители движения "Хезболла" выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Позже ливанская сторона заявила, что они нанесли удар ракетами по базе ВВС Израиля Рамат-Давид и аэропорту Мегиддо на севере еврейского государства. Движение объяснило, что атаки были совершены в защиту Ливана и его народа.

