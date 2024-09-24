Посол Рудаков: посольство не имеет информации о пострадавших российских гражданах в Ливане

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Посольство России не имеет информации о пострадавших российских гражданах в Ливане, заявил посол РФ в Ливане Александр Рудаков.

"На сегодняшний момент, по нашей информации, как через консульский отдел, так и через различные группы соотечественников к нам не поступало никакой информации о ранениях и тем более потерях среди наших соотечественников", – сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

При этом россиянам рекомендуется воздержаться от туристических поездок в Ливан. Как отметил Рудаков, лучше всего покинуть территорию Ливана на коммерческих рейсах.

По словам дипломата, в настоящее время российское посольство в Бейруте работает в штатном режиме. Консульский отдел продолжает оказывать все услуги и консультировать по соответствующим вопросам российских и иностранных граждан.

"Наши сограждане, которые постоянно и временно проживают в Ливане, конечно же, обеспокоены этой явной эскалацией и усилением напряженности", – подчеркнул Рудаков, добавив, что сейчас Ливан находится на грани гуманитарной катастрофы, которую переживает сектор Газа.

При этом, считает посол, риск начала полномасштабной войны в контексте противостояния ливанского движения "Хезболла" и Израиля крайне высок. Если Третья ливанская, как ее называют местные СМИ, все же начнется, то она может перерасти в региональный конфликт, пояснил дипломат.

Между тем авиакомпании начали отменять рейсы в Израиль и Ливан на фоне эскалации в регионе, сообщает The Times of Israel. Так, на сайте аэропорта имени Бен-Гуриона все рейсы авиакомпаний Wizz Air, British Airways и Azerbaijan Airlines отмечены как "отмененные".

Многие перевозчики отменили рейсы в Ливан. В частности, в Qatar Airways сообщили об отмене полетов в Бейрут до среды.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу CNN заявил, что дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке опасна для всей планеты.

"Мы не должны допустить, чтобы Ливан превратился во вторую Газу в руках Израиля... "Хезболла" не может сделать это в одиночку. "Хезболла" не может выстоять в одиночку против страны, которую защищают, поддерживают и снабжают западные страны, европейские страны и США", – заявил президент Ирана.

Утром 23 сентября армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военной инфраструктуре "Хезболлы".

По последним данным, количество погибших в результате авиаударов Израиля по Ливану увеличилось до 492 человек, еще 1 645 человек получили различные ранения.

Израильские силы также нанесли удар по целям в столичном Бейруте. В ответ на это бойцы "Хезболлы" выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля.

Позже в движении "Хезболла" заявили, что атаковали в ночь на 24 сентября ракетами базу ВВС Израиля Рамат-Давид и аэропорт Мегиддо на севере еврейского государства. Как подчеркнули представители движения, обстрелы были совершены в защиту Ливана и его народа.