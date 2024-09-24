ООН призвала прекратить бомбардировку Ливана

Фото: 123RF/iuriigagarin

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвало прекратить бомбардировки по территории Ливана. Об этом сообщается на странице УВКБ в соцсети X.

"Разрушительные бомбардировки в Ливане уносят жизни невинных людей и заставляют тысячи людей бежать. Этому необходимо положить конец", – говорится в сообщении.

В УВКБ ООН добавили, что расширяют масштабы основной помощи, денежной помощи и медицинского обслуживания беженцам и принимающим общинам в Ливане.

Израильская авиация с утра 23 сентября начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Бойцы движения "Хезболла" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. В Минобороны еврейского государства уточнили, что расширят удары по целям движения, включая высший командный состав и склады с оружием.

По последним данным, число жертв после атак ЦАХАЛ возросло до 492, а еще 1 645 – ранены. В целом менее чем за неделю пострадали около 5 тысяч человек.

Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции и нанесении ударов по военной инфраструктуре "Хезболлы".