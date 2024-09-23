Армия обороны Израиля нанесла прицельный удар по Бейруту

Фото: ТАСС/АР/Hassan Ammar

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла точечный удар по целям в Бейруте, пишет The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу армии.

Израильская авиация с утра 23 сентября начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Бойцы движения "Хезболла" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. В Минобороны еврейского государства уточнили, что расширят удары по целям движения, включая высший командный состав и склады с оружием.

В итоге общее число жертв после израильских атак возросло до 274, а еще 1 024 – ранены. В целом менее чем за неделю из-за атак пострадали около 5 тысяч человек.

Между тем в российском посольстве рекомендовали взвесить необходимость поездок в Израиль и соседние страны.

