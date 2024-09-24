Армия Израиля объявила о начале новой волны ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане

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Новая серия ударов со стороны израильских войск началась по объектам шиитского движения "Хезболла" в Ливане. Об этом объявила пресс-служба армии Израиля (ЦАХАЛ).

В ведомстве ранее подчеркнули, что солдаты Израиля продолжат работу по ликвидации и ослаблению потенциала "Хезболлы" и террористической инфраструктуры.

Утром 23 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военной инфраструктуре "Хезболлы". Израиль также атаковал ливанские объекты в Бейруте.

В ответ на это представители движения "Хезболла" выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Позже ливанская сторона заявила, что она нанесла удар ракетами по базе ВВС Израиля Рамат-Давид и аэропорту Мегиддо на севере еврейского государства. Движение объяснило, что атаки были совершены в защиту Ливана и его народа.

По последним данным, количество погибших в результате авиаударов Израиля по Ливану выросло до 558 человек, еще 1 835 человек получили ранения. При этом среди жертв – 50 детей и 94 женщины, погибли также четыре сотрудника скорой помощи, их машины подверглись ударам с воздуха.

В свою очередь, посол РФ в Бейруте Александр Рудаков заявил о крайне высоком риске начала полномасштабной войны между "Хезболлой" и Израилем. По его словам, если "третья ливанская война" начнется, то она может перерасти в региональный конфликт.