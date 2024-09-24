Посол Викторов: мы призываем взвешенно подходить к необходимости визитов в Израиль

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Россиянам рекомендуется воздержаться от посещения Израиля. Соответствующее заявление сделал посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы не запрещаем визиты наших граждан в Израиль, но призываем взвешенно подходить к необходимости таких визитов и осуществлять их только в случае крайней необходимости – гуманитарные случаи, медицинские, какие-то другие", – пояснил Викторов.

По словам дипломата, сейчас обстановка "не способствует тому, чтобы в массовом порядке посещать как Израиль, так и прилегающие страны".

Также посольство не располагает данными о пострадавших россиянах в Израиле, отметил Викторов. По его словам, в настоящий момент не было никаких обращений в посольство или консульский отдел.

В свою очередь, посол РФ в Ливане Александр Рудаков рекомендовал воздержаться от туристических поездок в Ливан. Дипломат добавил, что российское посольство в Бейруте работает в штатном режиме, и отметил, что сейчас риск начала полномасштабной войны в контексте противостояния ливанского движения "Хезболла" и Израиля крайне высок.

Утром 23 сентября армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военной инфраструктуре "Хезболлы".

Израильские силы также нанесли удар по целям в столичном Бейруте. В ответ на это бойцы "Хезболлы" выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля.

Позже в движении "Хезболла" заявили, что атаковали в ночь на 24 сентября ракетами базу ВВС Израиля Рамат-Давид и аэропорт Мегиддо на севере еврейского государства. Как подчеркнули представители движения, обстрелы были совершены в защиту Ливана и его народа.