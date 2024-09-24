Посол России заявил о высоком риске полномасштабной войны Ливана и Израиля

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Риск начала полномасштабной войны между ливанским движением "Хезболла" и Израилем крайне высок. На это указал в разговоре с РИА Новости посол РФ в Бейруте Александр Рудаков.

По его словам, если "третья ливанская война" начнется, то она может перерасти в региональный конфликт.

Утром 23 сентября израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. Спустя время Армия обороны Израиля заявила о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам "Хезболлы".

По последним данным, количество погибших в результате авиаударов Израиля по Ливану выросло до 492 человек, еще 1 645 человек получили ранения.

Израиль также атаковал ливанские объекты в Бейруте. В ответ на это представители движения "Хезболла" выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Позже ливанская сторона заявила, что они нанесли удар ракетами по базе ВВС Израиля Рамат-Давид и аэропорту Мегиддо на севере еврейского государства. Движение объяснило, что атаки были совершены в защиту Ливана и его народа.

