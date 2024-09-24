Число жертв израильских бомбардировок Ливана возросло до 558 человек

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В результате израильских бомбардировок населенных пунктов юга Ливана погибли до 558 человек. Ранеными на данный момент числятся 1 835, заявил на пресс-конференции в Бейруте исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Фирас Абъяд.

"Среди жертв – 50 детей и 94 женщины, погибли также четыре сотрудника скорой помощи, их машины подверглись ударам с воздуха", – приводит слова министра ТАСС.



Как отметил Абъяд, в результате ударов также была разрушена больница в городе Бинт-Джбейль.

Утром 23 сентября армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военной инфраструктуре ливанского движения "Хезболла". Израиль также атаковал ливанские объекты в Бейруте.

В ответ на это представители движения "Хезболла" выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Позже ливанская сторона заявила, что они нанесли удар ракетами по базе ВВС Израиля Рамат-Давид и аэропорту Мегиддо на севере еврейского государства. Движение объяснило, что атаки были совершены в защиту Ливана и его народа.