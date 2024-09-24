ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира ракетного подразделения "Хезболлы"

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира ракетного подразделения ливанского шиитского движения "Хезболла" Ибрагима Мухаммада Кубайси, сообщается в пресс-службе ЦАХАЛ.

По данным израильской армии, в результате точечного удара по Бейруту погибли некоторые высокопоставленные представители движения, указав, что эти сообщения основаны на точных разведданных.

При этом Израиль в дальнейшем намерен продолжать атаки по объектам "Хезболлы", подчеркнул премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию израильского лидера.

Военные страны обстреляли столицу Ливана утром 24 сентября. За сутки до этого ЦАХАЛ атаковал поселения на юге и востоке государства.

Позже представители армии Израиля объявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военной инфраструктуре "Хезболлы". Израиль также обстрелял ливанские объекты в Бейруте.

В ответ на это представители движения "Хезболла" выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Позже ливанская сторона заявила, что она нанесла удар ракетами по базе ВВС Израиля Рамат-Давид и аэропорту Мегиддо на севере еврейского государства. Движение объяснило, что атаки были совершены в защиту Ливана и его народа.

По последним данным, число погибших в результате обстрелов Израиля увеличилось до 558 человек, еще 1 835 человек получили ранения. При этом среди жертв оказались 50 детей и 94 женщины. Кроме того, в Ливане погибли два сотрудника Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

На этом фоне посол России в Бейруте Александр Рудаков предупредил о крайне высоком риске начала полномасштабной войны между "Хезболлой" и Израилем.