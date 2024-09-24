ВВС Израиля за сутки выпустили 2 тыс боеприпасов по объектам "Хезболла"

Фото: AP Photo/Hussein Malla

За минувшие сутки истребители ВВС Израиля совершили сотни боевых вылетов для ударов по объектам шиитского движения "Хезболла" в Ливане, передает ТАСС.

Для ударов примерно по 1,5 тысячи целей в Южном Ливане и в глубине ливанской территории было использовано около 2 тысяч боеприпасов.

По предварительным данным, только в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута погибли пять человек. Еще 11 ранены.

Утром 23 сентября Израиль атаковал поселения на юге и востоке Ливана. Позже в ЦАХАЛ объявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военной инфраструктуре "Хезболлы". Израиль также обстрелял ливанские объекты в Бейруте.

В ответ на это представители движения "Хезболла" выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Позже ливанская сторона заявила, что она нанесла удар ракетами по базе ВВС Израиля Рамат-Давид и аэропорту Мегиддо на севере еврейского государства. Движение объяснило, что атаки были совершены в защиту Ливана и его народа.

По последним данным, число погибших в результате обстрелов Израиля составило более 550 человек, еще свыше 1,8 миллиона человек получили ранения. При этом среди жертв есть дети и женщины. В связи с этим посол РФ в Бейруте Александр Рудаков заявил о крайне высоком риске начала полномасштабной войны между "Хезболлой" и Израилем.