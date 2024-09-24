24 сентября, 16:31Политика
ВВС Израиля за сутки выпустили 2 тыс боеприпасов по объектам "Хезболла"
Фото: AP Photo/Hussein Malla
За минувшие сутки истребители ВВС Израиля совершили сотни боевых вылетов для ударов по объектам шиитского движения "Хезболла" в Ливане, передает ТАСС.
Для ударов примерно по 1,5 тысячи целей в Южном Ливане и в глубине ливанской территории было использовано около 2 тысяч боеприпасов.
По предварительным данным, только в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута погибли пять человек. Еще 11 ранены.
Утром 23 сентября Израиль атаковал поселения на юге и востоке Ливана. Позже в ЦАХАЛ объявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военной инфраструктуре "Хезболлы". Израиль также обстрелял ливанские объекты в Бейруте.
В ответ на это представители движения "Хезболла" выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Позже ливанская сторона заявила, что она нанесла удар ракетами по базе ВВС Израиля Рамат-Давид и аэропорту Мегиддо на севере еврейского государства. Движение объяснило, что атаки были совершены в защиту Ливана и его народа.
По последним данным, число погибших в результате обстрелов Израиля составило более 550 человек, еще свыше 1,8 миллиона человек получили ранения. При этом среди жертв есть дети и женщины. В связи с этим посол РФ в Бейруте Александр Рудаков заявил о крайне высоком риске начала полномасштабной войны между "Хезболлой" и Израилем.
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