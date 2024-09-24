Два сотрудника ООН погибли при ударах Израиля по Ливану

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Два сотрудника Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) погибли в Ливане в результате ударов Израиля по территории страны, сообщил в социальной сети X глава организации Филиппо Гранди.

"Израильские авиаудары в Ливане в настоящее время безжалостно уносят жизни сотен мирных жителей. И я с глубоким прискорбием сообщаю, что вчера также были убиты двое сотрудников УВКБ ООН. От имени всех сотрудников УВКБ ООН выражаю искренние соболезнования их семьям, друзьям и коллегам", – отметил он в публикации.

Утром 23 сентября Израиль атаковал поселения на юге и востоке Ливана. Позже в ЦАХАЛ объявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военной инфраструктуре "Хезболлы". Израиль также обстрелял ливанские объекты в Бейруте.

В ответ на это представители движения "Хезболла" выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Позже ливанская сторона заявила, что она нанесла удар ракетами по базе ВВС Израиля Рамат-Давид и аэропорту Мегиддо на севере еврейского государства. Движение объяснило, что атаки были совершены в защиту Ливана и его народа.

По последним данным, число погибших в результате обстрелов Израиля увеличилось до 558 человек, еще 1 835 человек получили ранения. При этом среди жертв оказались 50 детей и 94 женщины.

На этом фоне посол России в Бейруте Александр Рудаков предупредил о крайне высоком риске начала полномасштабной войны между "Хезболлой" и Израилем.