Журналист Джума назвал варварскими действия Израиля в Ливане

Фото: AP Photo/Hassan Ammar

Армия Израиля действует варварски в Ливане, заявил в беседе с радио КП журналист Аббас Джума.

По словам журналиста, происходящее сейчас в Ливане повторяет ситуацию в Газе, когда израильтяне действовали "исключительно варварскими" методами.

"Насколько я вижу ситуацию, удары действительно наносятся безжалостно, и, если есть хоть малейшее подозрение на то, что объекты "Хезболлы" расположены, например, в каком-нибудь жилом здании, это жилое здание равняется с землей", – сказал Джума.

Утром 23 сентября Израиль атаковал поселения на юге и востоке Ливана. Позже в ЦАХАЛ объявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военной инфраструктуре "Хезболлы". Израиль также обстрелял ливанские объекты в Бейруте.

В ответ на это представители движения "Хезболла" выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Позже ливанская сторона заявила, что она нанесла удар ракетами по базе ВВС Израиля Рамат-Давид и аэропорту Мегиддо на севере еврейского государства. Движение объяснило, что атаки были совершены в защиту Ливана и его народа.

По последним данным, число погибших в результате обстрелов Израиля увеличилось до 558 человек, еще 1 835 человек получили ранения. При этом среди жертв – 50 детей и 94 женщины. В связи с этим посол РФ в Бейруте Александр Рудаков заявил о крайне высоком риске начала полномасштабной войны между "Хезболлой" и Израилем.