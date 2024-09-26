Израиль сообщил о ликвидации около 220 целей "Хезболла" в Ливане за сутки

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ВВС Израиля за прошедшие сутки нанесли удары примерно по 220 объектам ливанского шиитского движения "Хезболла". Об этом сообщается в телеграм-канале Армии обороны Израиля.

Как уточняется, среди пораженных целей были пусковые установки, с которых велся обстрел по территории еврейского государства, склады оружия в Ливане, а также сами бойцы "Хезболлы".

"ЦАХАЛ продолжает проводить операции по уничтожению и ликвидации террористического потенциала и инфраструктуры "Хезболлы", – говорится в сообщении израильской армии.

Утром 23 сентября израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. На следующий день Армия обороны Израиля вновь обстреляла столицу Ливана. Позже ЦАХАЛ заявила о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам "Хезболлы".

Спустя время израильская армия объявила о начале новой волны масштабных ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане. По информации Минобороны Израиля, движение уже получило "ряд серьезных ударов" в результате атак ЦАХАЛ.

Израильский Генштаб также сообщил о подготовке к наземной операции на юге Ливана. Там добавили, что "Хезболла" ответит за обстрелы еврейского государства.