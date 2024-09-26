Армия Израиля нанесла новые удары по целям на юге Ливана

Фото: ТАСС/AP/Hussein Malla

Израильские военно-воздушные силы начали новую серию ударов по объектам движения "Хезболла" на юге Ливана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

23 сентября Израиль начал военную операцию "Стрелы севера" против движения на юге Ливана. Главной целью ЦАХАЛ ставит создание безопасных условий на северных территориях государства, откуда были ранее эвакуированы местные жители.

Между тем израильские войска уже наносили удары по военным объектам на востоке Ливана. В этот же день Израиль атаковал столичный Бейрут. При этом ЦАХАЛ планирует начать наземную операцию.

