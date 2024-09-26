18 человек погибли из-за израильских ударов по восточным районам Ливана

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Утром 26 сентября истребители израильских ВВС атаковали военные объекты шиитской организации "Хезболла" на востоке Ливана. В результате погибли не менее 18 человек, уничтожены склады с вооружениями и боеприпасами, сообщает телеканал Al Hadath.

Удары были нанесены по населенным пунктам Юнин и Шаат, расположенным вблизи границы с Сирией, передает СМИ.

До этого в центральной части страны были прилеты на район Керак вблизи города Захле. Оттуда поступили сведения о 9 убитых и 11 раненых. Кроме того, израильская авиация продолжает бомбить юг Ливана. С утра воздушные рейды были совершены на пограничные поселки Аит-эш-Шааб и Кана, где погибли четверо бойцов.

Отряды "Хезболлы" при этом с утра не обстреливали израильской территории. СМИ связывают это с переговорами, которые ведет в Нью-Йорке премьер-министр Ливана Наджиб Микати.

Утром 23 сентября израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. На следующий день Армия обороны Израиля вновь обстреляла столицу Ливана. Позже ЦАХАЛ заявила о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам "Хезболлы".

Спустя время израильская армия объявила о начале новой волны масштабных ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане. По информации Минобороны Израиля, движение уже получило "ряд серьезных ударов" в результате атак ЦАХАЛ.

Армия Израиля также приступила к мобилизации двух резервных бригад в свете эскалации на границе с Ливаном. Кроме того, израильский Генштаб сообщил о подготовке к наземной операции на юге Ливана.

