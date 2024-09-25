Израильские силы ПВО сбили ракету "Хезболлы", запущенную по штабу "Моссада"

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Израильские силы противовоздушной обороны перехватили ракету, которую "Хезболла" запустила по штаб-квартире разведывательной службы "Моссад", сообщает The Times of Israel.

Ракету класса "земля-земля", запущенную с территории Ливана, обнаружили после сигналов воздушной тревоги в районе Тель-Авива и Нетании. После атаки израильские военные нанесли удар по ракетной установке, из которой запустили ракету.

Ранее "Хезболла" заявила о запуске ракеты по командному пункту израильской разведки "Моссад" под Тель-Авивом. Движение утверждает, что именно этот командный пункт несет ответственность за ликвидацию ряда лидеров движения и взрывы пейджеров в Ливане. Ракету "Кадер-1" запустили в 06:30.

Армия Израиля объявила начало новой волны масштабных ударов по объектам движения "Хезболла" в Ливане. По информации Минобороны Израиля, "Хезболла" получила "ряд серьезных ударов" в результате атак ЦАХАЛ.

17 и 18 сентября в разных районах Ливана произошел подрыв пейджеров, портативных раций Icom IC-V82, смартфонов и других устройств связи. Чуть позже, 24 сентября, Израиль обстрелял столицу Ливана. За сутки до этого военные ЦАХАЛ нанесли удары по поселениям на юге и востоке государства.

Согласно данным на 24 сентября, количество погибших при ударах израильской армии в Ливане достигло 558 человек, еще 1 835 человек получили различные ранения.