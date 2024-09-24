ТАСС: заседание СБ ООН по ситуации в Ливане состоится 25 сентября

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Заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации в Ливане, состоится 25 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в СБ.

По его информации, брифинг будет проходить с участием генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Израиль обстрелял столицу Ливана утром 24 сентября. За сутки до этого военные ЦАХАЛ нанесли удары по поселениям на юге и востоке государства.

Позже в армии Израиля объявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военной инфраструктуре ливанского шиитского движения "Хезболла".

Представители "Хезболлы", в свою очередь, выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Позже движение заявило, что ударило по базе ВВС Израиля Рамат-Давид и аэропорту Мегиддо на севере еврейского государства.

По последним данным, число погибших в результате обстрелов Израиля увеличилось до 558 человек, еще 1 835 человек получили ранения. Среди жертв оказались 50 детей и 94 женщины.

Между тем в армии Израиля заявили о начале новой волны масштабных ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане.