"Хезболла" заявила о ракетном ударе по командному пункту "Моссад" под Тель-Авивом

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Ливанское движение "Хезболла" заявило о запуске ракеты по командному пункту израильской разведки "Моссад" под Тель-Авивом, сообщает РИА Новости.

Движение утверждает, что именно этот командный пункт несет ответственность за ликвидацию ряда лидеров движения и взрывы пейджеров в Ливане. Ракету "Кадер-1" запустили в 06:30 25 сентября.

Подрыв пейджеров, портативных раций Icom IC-V82, смартфонов и других устройств связи произошел в разных районах Ливана 17 и 18 сентября. По последним данным, жертвами стали 37 человек.

Кроме того, сообщалось, что высокопоставленный командир движения "Хезболла" Ибрагим Кубайси погиб при ударе ВВС Израиля по южному пригороду Бейрута. СМИ отмечали ранее, что ВВС Израиля нанесли удар по складу оружия и боеприпасов "Хезболлы" в населенном пункте Джия, который расположен в 30 километрах от Бейрута.

Незадолго до этого армия Израиля объявила начало новой волны масштабных ударов по объектам движения "Хезболла" в Ливане. По информации Минобороны Израиля, "Хезболла" получила "ряд серьезных ударов" в результате атак ЦАХАЛ.

Израиль обстрелял столицу Ливана утром 24 сентября. За сутки до этого военные ЦАХАЛ нанесли удары по поселениям на юге и востоке государства.

Позже в армии Израиля объявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военной инфраструктуре ливанского шиитского движения "Хезболла".

Согласно данным на 24 сентября, количество погибших при ударах израильской армии в Ливане достигло 558 человек, еще 1 835 человек получили различные ранения.