Al Hadath: Израиль нанес удар по складу "Хезболла" в окрестностях Бейрута

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ВВС Израиля нанесли удар по складу оружия и боеприпасов ливанского шиитского движения "Хезболла" в населенном пункте Джия, который расположен в 30 километрах от Бейрута. Об этом сообщает издание Al Hadath.

По информации телеканала Al Jadeed, в результате воздушной атаки есть пострадавшие. На место прибывают кареты скорой помощи.

Движение "Хезболла" получило "ряд серьезных ударов", но армия Израиля подготовила еще больше атак, заявлял глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант. Так, в ЦАХАЛ сообщили о начале новой волны масштабных ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане.

Утром 23 сентября израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. Спустя время Армия обороны Израиля заявила о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам "Хезболлы".

По последним данным, число погибших в результате обстрелов Израиля увеличилось до 558 человек, еще 1 835 человек получили ранения. Среди жертв оказались 50 детей и 94 женщины.