Число жертв ударов Израиля по Ливану за сутки достигло 72

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Количество погибших в результате израильских ударов по югу и востоку Ливана 25 сентября составило 72 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанский Минздрав.

Кроме того, еще 392 человека пострадали при воздушных атаках.

Как сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на Минздрав, по меньшей мере 22 человека погибли в провинции Горный Ливан на западе страны после ударов израильских ВВС, 48 человек получили ранения.

Не уточняется, были ли жертвы гражданскими или бойцами ливанского шиитского движения "Хезболла". Всего под обстрелы попали три населенных пункта в Горном Ливане.

Утром 23 сентября израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. Спустя время Армия обороны Израиля заявила о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам "Хезболлы".

Накануне в ЦАХАЛ объявили о мобилизации двух резервных бригад в свете эскалации на границе с Ливаном. Кроме того, израильский Генштаб сообщил о подготовке к наземной операции на юге Ливана.