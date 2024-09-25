25 сентября, 16:33Политика
ЦАХАЛ принял решение о мобилизации двух резервных бригад для северного фронта
Фото: 123RF/bumbledee
В армии Израиля объявили о мобилизации двух резервных бригад в свете эскалации на границе с Ливаном, передает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.
"В соответствии с оценкой ситуации Армия обороны Израиля призывает две резервные бригады для выполнения оперативных задач на северном направлении", – говорится в заявлении.
Как отметили в пресс-службе, этот шаг поможет обеспечить продолжение боев против организации "Хезболла" и создаст условия для возвращения жителей Израиля в свои дома.
Израиль обстрелял столицу Ливана утром 24 сентября. За сутки до этого военные ЦАХАЛ нанесли удары по поселениям на юге и востоке государства. Также в Израиле объявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военной инфраструктуре ливанского шиитского движения "Хезболла".
Позже армия Израиля объявила начало новой волны масштабных ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане. По информации Минобороны Израиля, движение получило "ряд серьезных ударов" в результате атак ЦАХАЛ.
Между тем высокопоставленный командир движения "Хезболла" Ибрагима Кубайси погиб при ударе ВВС Израиля по южному пригороду Бейрута. СМИ отмечали, что ВВС Израиля нанесли удар по складу оружия и боеприпасов "Хезболлы" в населенном пункте Джия, который расположен в 30 километрах от Бейрута.
Новости мира: "Хезболла" заявила о ракетном ударе по командному пункту "Моссад"