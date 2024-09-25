ЦАХАЛ принял решение о мобилизации двух резервных бригад для северного фронта

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В армии Израиля объявили о мобилизации двух резервных бригад в свете эскалации на границе с Ливаном, передает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

"В соответствии с оценкой ситуации Армия обороны Израиля призывает две резервные бригады для выполнения оперативных задач на северном направлении", – говорится в заявлении.

Как отметили в пресс-службе, этот шаг поможет обеспечить продолжение боев против организации "Хезболла" и создаст условия для возвращения жителей Израиля в свои дома.

Израиль обстрелял столицу Ливана утром 24 сентября. За сутки до этого военные ЦАХАЛ нанесли удары по поселениям на юге и востоке государства. Также в Израиле объявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военной инфраструктуре ливанского шиитского движения "Хезболла".

Позже армия Израиля объявила начало новой волны масштабных ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане. По информации Минобороны Израиля, движение получило "ряд серьезных ударов" в результате атак ЦАХАЛ.

Между тем высокопоставленный командир движения "Хезболла" Ибрагима Кубайси погиб при ударе ВВС Израиля по южному пригороду Бейрута. СМИ отмечали, что ВВС Израиля нанесли удар по складу оружия и боеприпасов "Хезболлы" в населенном пункте Джия, который расположен в 30 километрах от Бейрута.