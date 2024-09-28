Израиль начал атаковать объекты "Хезболла" в пригороде Бейрута

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Израильские военные начали наносить удары по военным объектам ливанского шиитского движения "Хезболла" в пригороде Бейрута. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

"ЦАХАЛ наносит прицельные удары по оружию, принадлежащему террористической организации "Хезболла", которое хранилось под гражданскими зданиями в районе Дахия в Бейруте", – говорится в сообщении армии.

Подробности воздушных ударов пока не приводятся.

За некоторое время до начала атак в ЦАХАЛ призвали жителей двух кварталов южного пригорода Бейрута – районы Лайлаки и Хадас – к немедленной эвакуации.

23 сентября израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам движения "Хезболла".

Спустя время израильская армия объявила о начале новой волны масштабных ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане. Израильский Генштаб также сообщил о подготовке к наземной операции на юге Ливана.