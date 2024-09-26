Франция и США работают над планом прекращения огня в Ливане

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Франция и США в ближайшее время продемонстрируют план по урегулированию конфликта между Израилем и Ливаном. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на заявления главы французского МИД Жан-Ноэль Барро на заседании Совбеза ООН.

Как рассказал министр, в рамках плана обе стороны должны будут на 21 день прекратить обстрелы. В это время, по его словам, Израиль и Ливан смогут начать переговоры, а платформа для этого процесса "будет обнародована очень скоро".

Париж и Вашингтон предполагают, что обе стороны не станут медлить в этом вопросе, так как гражданское население нуждается в защите.

Утром 23 сентября израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. На следующий день Армия обороны Израиля вновь обстреляла столицу Ливана. Позже ЦАХАЛ заявила о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам "Хезболлы".

Спустя время израильская армия объявила о начале новой волны масштабных ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане. По информации Минобороны Израиля, движение уже получило "ряд серьезных ударов" в результате атак ЦАХАЛ.

Армия Израиля также приступила к мобилизации двух резервных бригад в свете эскалации на границе с Ливаном. Кроме того, израильский Генштаб сообщил о подготовке к наземной операции на юге Ливана.

