2 человека погибли после ударов Израиля по Бейруту

Фото: ТАСС/AP Photo/Hassan Ammar

Два человека погибли после ударов Израиля по Бейруту, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Минздрава Ливана.

Кроме того, число пострадавших от израильских атак за сутки достигло 76 человек. По данным издания, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла несколько ракетных ударов по южной окраине столицы Ливана. В свою очередь, телеканал Al-Arabiya передал, что не менее шести зданий рухнули в результате авиаударов ЦАХАЛ.

Только за прошедшее 26 сентября ВВС Израиля нанесли удары примерно по 220 объектам ливанского движения "Хезболла". Среди целей заявлялись как бойцы движения, так и пусковые установки, а также склады с оружием.

23 сентября Израиль начал военную операцию "Стрелы севера" против "Хезболлы" на юге Ливана.

ЦАХАЛ ставит главной целью создание безопасных условий на северных территориях государства, откуда ранее были эвакуированы местные жители из-за наносимых движением ударов. Между тем израильские военные уже планируют начать наземную операцию.

