ЦАХАЛ призвал жителей двух кварталов пригорода Бейрута немедленно эвакуироваться

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Армия обороны Израиля призвала жителей двух кварталов южного пригорода Бейрута к немедленной эвакуации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЦАХАЛ Авихая Эдри.

Речь идет о районах Лайлаки и Хадас. По заявлению израильской армии, жители этих кварталов находятся в непосредственной близости от объектов ливанского шиитского движения "Хезболла".

"Ради вашей безопасности и безопасности ваших близких вы обязаны немедленно эвакуироваться из зданий и находиться на расстоянии не менее 500 метров от них", – говорится в заявлении Эдри.

Накануне два человека погибли после ударов Израиля по Бейруту. Общее число пострадавших от израильских атак за сутки достигло 76 человек.

Только за 26 сентября ВВС Израиля нанесли удары примерно по 220 объектам движения "Хезболла". Среди пораженных целей были пусковые установки, с которых велся обстрел по территории еврейского государства, склады оружия в Ливане, а также сами бойцы "Хезболлы".