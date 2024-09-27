Лавров заявил, что Ближний Восток находится на грани большой войны

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Ближневосточный регион оказался на грани большой войны, которую "кое-кто очень и очень хочет". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН.

По словам министра, обострившийся конфликт между Израилем и Палестиной, а также Ливаном, начал отзываться и в других частях региона, в том числе на Красном море и в Аденском заливе.

"Спираль насилия вышла далеко за пределы зоны арабо-израильского противостояния, дестабилизируя обстановку не только в упомянутых мной регионах, но и в Средиземном море, в Персидском заливе и в целом на Севере Африки", – приводит ТАСС слова Лаврова.

Российская сторона в координации с партнерами предпринимает все усилия, чтобы избежать самого катастрофического сценария развития этого конфликта.

Москва выражает полную поддержку временным силам ООН в Ливане, играющим стабилизирующую роль на "голубой линии" (признанная ООН граница между Израилем и Ливаном). Кроме того, РФ осуждает действия Израиля, нарушающие суверенитет Ливана.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре прошлого года, когда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".

Конфликт получил новый виток развития в сентябре этого года, когда израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам ливанского шиитского движения "Хезболла".

Спустя время израильская армия объявила о начале новой волны масштабных ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане. По информации Минобороны Израиля, движение уже получило "ряд серьезных ударов" в результате атак ЦАХАЛ.

Израильский Генштаб также сообщил о подготовке к наземной операции на юге Ливана. Там добавили, что "Хезболла" ответит за обстрелы еврейского государства.