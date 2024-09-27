Израильские ПВО перехватили ракету из Йемена

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Системы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля перехватили ракету, выпущенную из Йемена. Об этом сообщается в телеграм-канале Армии обороны Израиля.

Запуск йеменской ракеты стал причиной воздушной тревоги в центральной части Израиля. Уточняется, что снаряд был перехвачен за пределами территории еврейского государства.

Ранее израильские военно-воздушные силы начали новую серию ударов по объектам движения "Хезболла" на юге Ливана. Кроме того, войска ЦАХАЛ нанесли новые точечные удары по Бейруту.

По данным армии Израиля, всего за сутки удалось поразить около 220 целей "Хезболлы" в Ливане: пусковые установки, склады с вооружениями и личный состав движения.