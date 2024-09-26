Армия Израиля заявила, что наносит "точечные удары" по Бейруту

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Израильские войска нанесли новые удары по Бейруту, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

В сообщении подчеркивается, что по ливанской столице наносятся точечные удары.

Кроме того, армия Израиля объявила о завершении учений возле границы с Ливаном на севере страны. В ходе них отрабатывались разные сценарии боевых действий, в том числе на территории противника. Войска улучшили свою оперативную и логистическую готовность к различным сценариям.

Утром 26 сентября истребители израильских ВВС атаковали военные объекты шиитской организации "Хезболла" на востоке Ливана. В результате погибли не менее 18 человек, уничтожены склады с вооружениями и боеприпасами. Удары были нанесены по населенным пунктам Юнин и Шаат, расположенным вблизи границы с Сирией.

Израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана 23 сентября. На следующий день Армия обороны Израиля вновь обстреляла столицу Ливана. Позже ЦАХАЛ заявила о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам "Хезболлы".

Спустя время израильская армия объявила о начале новой волны масштабных ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане. По информации Минобороны Израиля, движение уже получило "ряд серьезных ударов" в результате атак ЦАХАЛ.

Армия Израиля также приступила к мобилизации двух резервных бригад в свете эскалации на границе с Ливаном. Кроме того, израильский Генштаб сообщил о подготовке к наземной операции на юге Ливана.