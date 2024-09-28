28 сентября, 11:16Политика
Армия Израиля сообщила о ликвидации лидера "Хезболлы" Насруллы
Фото: ТАСС/AP Photo/Bilal Hussein
Генеральный секретарь ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насрулла был ликвидирован в результате удара Израиля по Бейруту, сообщила пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ).
Кроме того, израильская атака привела к гибели командующего южным фронтом движения Али Карки и ряда других командиров.
Это произошло в результате ударов, которые военнослужащие Израиля нанесли по столице Ливана 27 сентября, уточнили представители ЦАХАЛ.
Ближневосточный конфликт обострился в октябре 2023 года, когда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".
Конфликт получил новый виток развития в сентябре 2024 года, когда израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам "Хезболлы".
Спустя время израильская армия объявила о начале новой волны масштабных ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане. По информации Минобороны Израиля, движение получило "ряд серьезных ударов" в результате атак ЦАХАЛ.
Израильский Генштаб также сообщил о подготовке к наземной операции на юге Ливана. Там добавили, что "Хезболла" ответит за обстрелы еврейского государства.
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