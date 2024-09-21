Safa: 20 человек погибли при ударе Израиля по школе в городе Газа

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По меньшей мере 20 человек погибли в результате удара, который Израиль нанес по школе, расположенной на юго-востоке города Газа, сообщает палестинское агентство Safa.

По данным СМИ, утром в субботу, 21 сентября, израильские самолеты нанесли авиаудар по школе Аз-Зейтун, где в этот момент находились перемещенные лица.

При этом в общей сложности в результате ударов, которые Израиль нанес по сектору Газа за минувшие сутки, погибли минимум 44 человека, сообщили ранее журналисты.

Вместе с тем за все время вооруженных действий между Израилем и сектором Газы, которые продолжаются с октября 2023 года, погибли 41 272 человека. Еще 95 551 полчили ранения.