Al Jazeera: 44 палестинца погибли за сутки в результате израильских атак в секторе Газа

Фото: AP Photo/Leo Correa

По меньшей мере 44 человека погибли после ударов, которые Израиль нанес по сектору Газа за минувшие сутки, сообщил катарский телеканал Al Jazeera, сославшись на информацию палестинской службы гражданской обороны в Газе.

По данным журналистов, в общей сложности в ходе вооруженных действий между Израилем и сектором Газы, которые продолжаются с октября 2023 года, погибли 41 272 человека. Еще 95 551 полчили ранения.

Еврейское государство в очередной раз атаковало окраину Бейрута 20 сентября. Позднее армия Израиля объявила о ликвидации одного из командиров движения "Хезболла" Ибрагима Акиля. Вместе с ним были ликвидированы представители высшего командного состава отряда "Радван".

Израильская сторона считает, что погибшие командиры ливанского движения планировали вторжение на север Израиля по такой же стратегии, которую применили сторонники ХАМАС в октябре прошлого года.