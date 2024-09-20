Армия Израиля заявила о ликвидации в Бейруте командира движения "Хезболла"

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Армия Израиля объявила о ликвидации в Бейруте одного из командиров движения "Хезболла" Ибрагима Акиля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

"При ударе вместе с Акилем были ликвидированы представители высшего командного состава отряда "Радван", – поясняется в сообщении.

Израильская сторона считает, что погибшие командиры ливанского движения, которые относятся к элитному подразделению, планировали вторжение на север Израиля по такой же стратегии, которую применили сторонники ХАМАС в октябре прошлого года. По данным ЦАХАЛ, они собирались оккупировать населенные пункты Галилеи и убить мирных жителей.

Очередной удар по столице Ливана был нанесен 20 сентября. В результате атаки еврейского государства погибли 8 человек, еще 59 граждан пострадали.

До этого лидер "Хезболлы" Хасан Насрулла обвинил Израиль в совершении спланированного массового убийства граждан в разных районах Ливана. Речь идет о детонации устройств связи, которая произошла 17 и 18 сентября. В результате погибли 32 человека, еще более 4 тысяч граждан пострадали.

