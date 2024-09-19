Лидер "Хезболлы" заявил, что Ливан подвергся самой беспрецедентной атаке за всю историю

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Ливан подвергся самой беспрецедентной атаке за всю историю, это состояние войны, заявил лидер шиитского движения "Хезболла" Хасан Насрулла.

По его словам, Израиль планировал совершить массовое убийство в разных районах страны, взорвав гражданские устройства связи в Бейруте и других районах Ливана.

"В течение одной-двух минут могли погибнуть пять человек человек. Мы расцениваем эти беспрецедентные действия со стороны Израиля как переход всех красных линий", – цитирует лидера движения ТАСС.

Произошедшее он назвал военным преступлением, масштабным терактом и геноцидом, ведущим к объявлению войны.

17 и 18 сентября сразу в нескольких районах Ливана произошла детонация пейджеров, портативных раций Icom IC-V82, смартфонов, а также других устройств с литийионными аккумуляторами и солнечными батареями.

В результате погибли 32 человека и еще более 4 тысяч пострадали.

Некоторые СМИ сообщали, что атака была направлена против представителей движения "Хезболла", так как этими пейджерами пользуются его члены. Само же движение возложило ответственность за взрывы на Израиль, пообещав жесткий ответ за случившееся.

Комментируя произошедшее, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что международные институты должны выработать меры против подобных преступлений. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Москва изучит причины инцидента, чтобы исключить риски подобных атак на территории России.

