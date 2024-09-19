NYT: Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров со взрывчаткой

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Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров со взрывчаткой специально для операции в Ливане, пишет газета New York Times со ссылкой на сотрудников разведки.

Как говорится в материале издания, компания BAC Consulting была венгерской и имела контракт на производство устройств от имени тайваньской Gold Apollo. Однако она была частью израильского прикрытия, считают журналисты.

По словам источников, были созданы еще минимум две подставные компании, чтобы скрыть сотрудников израильской разведки. При этом, отмечает СМИ, у BAC Consulting также были обычные клиенты, для которых выпускались пейджеры без взрывчатки.

Журналисты уточняют, что пейджеры начали поставляться в Ливан летом 2022 года, но их производство было увеличено после того, как лидер движения "Хезболла" Хасан Насралла осудил использование мобильных телефонов из соображений безопасности.

Подрыв пейджеров случился вечером 17 сентября в разных районах Ливана, в результате погибли 12 человек и еще около 4 тысяч пострадали. Представители движения "Хезболла" обвинили в произошедшем Израиль и пообещали ответить на эту атаку.

Позже в СМИ появилась информация, что израильская разведка заложила небольшое количество взрывчатки в пять тысяч пейджеров тайваньского производства. Однако в компании отвергли данные о создании пейджеров. При этом журналисты также писали, что пейджеры со взрывными веществами были созданы намеренно для Ливана.

18 сентября стало известно о второй серии взрывов средств связи. Погибли 20 человек и пострадали не менее 450.

Комментируя произошедшее, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что международные институты должны выработать меры против подобных преступлений. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Москва изучит причины инцидента, чтобы исключить риски подобных атак на территории России.