Число жертв от взрывов пейджеров в Ливане достигло 12 человек

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Взрывы пейджеров в Ливане привели к гибели 12 человек, включая ребенка, заявил министр здравоохранения во временном правительстве Ливана Фирас Абъяд. Об этом пишет РИА Новости.

Евросоюз назвал подрыв пейджеров в Ливане атакой с неизбирательными жертвами и осудил ее, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Политик призвал все стороны конфликта предотвратить полномасштабную войну в регионе.



"Считаю эту ситуацию крайне тревожной. Я могу только осудить эти атаки, которые ставят под угрозу безопасность и стабильность Ливана и увеличивают риск эскалации в регионе", – рассказал он.

Около 4 тысяч человек пострадали в Ливане после детонации пейджеров, которая произошла 17 сентября. По версии СМИ, устройства использовались движением "Хезболла" для собственной закрытой системы связи. Также пострадал посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани.

При этом бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден высказал предположение о сработавшей взрывчатке, которую могли заложить внутри устройств. Представители ливанского движения обвинили в произошедшем Израиль, а МИД Ирана назвал это массовым убийством и актом терроризма. По словам официального представителя Кремля, Москва изучит причины инцидента, чтобы исключить риск подобных атак в РФ.

