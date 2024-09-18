CTWANT: компания Тайваня отвергла данные о производстве взорвавшихся в Ливане пейджеров

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В тайваньской компании Gold Apollo отвергли данные о производстве взорвавшихся в Ливане пейджеров. Они были произведены в европейской компании, заявил глава Gold Apollo Сюй Цингуан.

"И разработка, и производство взорвавшихся пейджеров были осуществлены за рубежом, они не имеют ни малейшего отношения к Тайваню", – цитирует Цингуана портал CTWANT.

По словам главы компании, около трех лет назад Gold Apollo заключила соглашение о сотрудничестве с одной европейской компанией, которая занималась дистрибьюцией их продуктов. Позже эта компания начала самостоятельную разработку пейджеров AR-924, задействованных во взрывах.

При этом компании договорились, что разработанный европейским дистрибьютером пейджер будет продаваться под логотипом Gold Apollo, пояснил Цингуан.

Детонация пейджеров произошла 17 сентября сразу в нескольких районах Ливана. В результате 11 человек погибли и еще более 4 тысяч человек были ранены, в том числе иранский посол в Бейруте Моджтаба Амани. Тяжелые ранения были зафиксировали у 400 граждан, рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Фирас Абъяд.

В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Насер Канани назвал подрывы пейджеров в Ливане террористическим актом и массовым убийством. Он призвал мировое сообщество срочно принять меры, чтобы противостоять "безнаказанности преступных израильских властей".

Как сообщали журналисты, взорвавшиеся пейджеры оказались из недавно полученной партии устройств. Детонацию устройств могли спровоцировать хакеры. Позже в СМИ появилась информация, что израильская разведка заложила небольшое количество взрывчатки в пять тысяч пейджеров тайваньского производства.